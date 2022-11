Agresión al INE no tiene fundamento: López Obrador

Tras la marcha hecha por la ciudadanía, organizaciones civiles y funcionarios públicos por la 'defensa' del Instituto Nacional de Electoral (INE), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó dicha manifestación, ya que acusó que 'no tiene fundamento'.

Asimismo, el Ejecutivo aseguró que aquellos que protestaron fue por que lo hicieron 'a favor' de los 'privilegios', aunque fundamentó dichas acusaciones, igualmente comentó que los manifestantes no lo hicieron contra el INE si no contra la 'transformación' del país.

Del mismo modo, comparó que funcionarios electorales anteriores habían cometido delitos, y aseguró que esta 'saliendo la hipocresía' misma que según el mandatario federal 'prevalece'.

Además, durante la 'mañanera' minimizó el incidente ya que según él 'no participó mucha gente', y aseguró que 'les falta más (personas)', por ello hizo un llamado a que llenen el Zócalo de la Ciudad de México.

Finalmente, agradeció a todos aquellos mexicanos que están 'a favor de la transformación', y sentenció que él defiende al INE.

'Yo defiendo al INE. Celebro que la mayoría d elos mexicanos está en favor de la transformación, que no odia, que no discrimina, que quiere la igualdad, que no son racistas, que no son clasistas y que no tienen como dios al dinero', finalizó.