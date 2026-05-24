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AICM amplía estacionamiento de Terminal 2 rumbo al Mundial 2026

El nuevo sitio contará con 80 lugares adicionales para pasar a 3,000 cajones y se ubicará en la planta baja de la glorieta vehicular externa

  • 24
  • Mayo
    2026

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) puso en operación una nueva sección del estacionamiento en la Terminal 2 para elevar su capacidad a 3,000 cajones.

De acuerdo con información compartida por el AICM, el nuevo sitio contará con 80 lugares adicionales para vehículos y se ubicará en la planta baja de la glorieta vehicular externa, inmediatamente al ingresar en automóvil a la terminal.

También se señaló que el área conecta con la terminal a través de un pasillo techado e iluminado. Además, la zona cuenta con vigilancia y un circuito cerrado de televisión.

Este nuevo estacionamiento llega tras cierres, reaperturas parciales y espacios temporales habilitados durante las remodelaciones mientras se llevan a cabo trabajos estéticos.

Modernización del aeropuerto busca responder a demanda del Mundial

El pasado 13 de marzo, el Grupo Aeroportuario Marina informó que puso en servicio una alternativa temporal con 650 cajones en la Terminal 2, abierta las 24 horas, ante la reducción provisional de capacidad por los trabajos.

La medida forma parte del programa de modernización del AICM, considerado por el Gobierno mexicano como un punto estratégico para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ese plan incluye obras y adquisiciones para mejorar terminales, operación, seguridad y vialidades, así como una inversión de $8,000 millones de pesos, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum en enero pasado.

Con esta apertura, el aeropuerto busca recuperar capacidad de estacionamiento, mejorar la experiencia de pasajeros y acompañantes, y reducir los cuellos de botella ante el aumento previsto de visitantes por el torneo que iniciará en Ciudad de México con el partido inaugural el próximo 11 de junio.


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