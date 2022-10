AIFA es el mejor aeropuerto de América Latina: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró nuevamente que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es el mejor de América Latina.

Pese a las críticas que ha recibido el aeropuerto desde su inauguración en marzo, López Obrador volvió a reiterar que es el mejor y que seguirá creciendo conforme pase al tiempo.

Así mismo, indicó que a los opositores y críticos de esta obra prioritaria del Gobierno de Obrador les cuesta reconocer la importancia de este aeropuerto.

“Es el mejor aeropuerto de América Latina, nada más que pasó el tiempo ya todo se va aclarando, eso sí, ya se quedan callados (los opositores) porque como no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir 'me equivoqué, ofrezco disculpas o no todo está mal'”, declaró.