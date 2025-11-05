Cerrar X
Nacional

Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas del crimen organizado

El alcalde de Pátzcuaro, Michoacán, denunció haber recibido amenazas de grupos criminales, situación por la cual presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal

  • 05
  • Noviembre
    2025

El alcalde de Pátzcuaro, Michoacán, Julio Alberto Arreola, denunció haber recibido amenazas de grupos criminales, situación por la cual presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y notificó a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Arreola relató que hace un par de meses recibió llamadas y mensajes intimidatorios, aunque rechazó solicitar protección personal, priorizando la seguridad de la población.

“Me preguntaron si necesitaba protección, pero pedí que se reforzara la vigilancia en el municipio”, explicó el edil, quien detalló que la Guardia Nacional desplegó 50 elementos, aunque fueron retirados semanas después para atender otros puntos con mayor nivel de conflicto.

El presidente municipal adelantó que se busca instalar un cuartel permanente de la Guardia Nacional en Pátzcuaro, con el fin de mantener vigilancia en entradas y salidas del municipio.

A nivel personal, Arreola señaló que cuenta únicamente con tres escoltas, pertenecientes a la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

“Queremos estar más resguardados y que la población se sienta segura”, enfatizó.


Comentarios

