Alertan a 556 propietarios de secadoras por riesgo de incendio

Ante la posible falla de uno o más tornillos, se emitió una advertencia sobre la posible fuga de gas que el desprendimiento puede ocasionar

  • 09
  • Septiembre
    2025

La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta por riesgos de incendio en 556 secadoras de ropa.

Junto con a empresa Alliance Laundry Systems LLC, la Profeco explicó que la falla asociada con uno o más tornillos con probabilidad de desprenderse, pueden ocasionar fuga de gas y un evento de combustión.

En un comunicado, se explicó que el llamado a revisión aplica para las secadoras de ropa comerciales de las marcas Huebsch, modelo secadora de doble tambor; marca Speed Queen, modelo secadora de un tambor y de doble tambor, y marca Unimac, modelo secadora de un tambor y de doble tambor.

Como contramedida, la empresa anunció que se repararán las secadoras sin costo y en el domicilio de las personas consumidoras.

Los afectados pueden hacer válida la reparación enviando un correo electrónico para proporcionar los datos que se soliciten y programando la visita de un técnico para reparar el producto.

La campaña para atender el desperfecto estará vigente de manera indefinida.


