Alertan sobre riesgo en compra de medicamentos por redes sociales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre los riesgos en los que se encuentra la población al adquirir medicamentos a bajo costo a través de redes sociales.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, se detectó que los medicamentos ofertados en redes no cuentan con garantías de origen, almacenamiento y conservación, por lo que pueden ser productos alterados o caducados.

También cabe la posibilidad que dichos medicamentos fuesen sustraídos o robados durante su transportación o directamente de instituciones públicas, clínicas y hospitales.

Ante esto, la SSPC emitió algunas recomendaciones:

Evitar la compra de medicamentos en redes sociales que no garantizan seguridad en el producto.

Recordar que la oferta de medicamentos sin receta es señal de posible fraude.

Realizar compras únicamente en sitios autorizados y debidamente establecidos.

Solicitar siempre factura y garantía del producto.

Desconfiar de precios bajos por posibles irregularidades.

Ser cautelosos con ofertas de productos escasos o de “venta limitada”.

La dependencia busca que con estas acciones se fortalezca el uso responsable de la navegación en internet, así como la prevención de ciberdelitos.

