Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T103344_528_c1a9eaaa8e
Nacional

Alertan sobre riesgo en compra de medicamentos por redes sociales

Autoridades de seguridad emitieron diversas recomendaciones para evitar que usuarios se expongan a la compra de medicamentos posiblemente adulterados

  • 26
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre los riesgos en los que se encuentra la población al adquirir medicamentos a bajo costo a través de redes sociales.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, se detectó que los medicamentos ofertados en redes no cuentan con garantías de origen, almacenamiento y conservación, por lo que pueden ser productos alterados o caducados.

También cabe la posibilidad que dichos medicamentos fuesen sustraídos o robados durante su transportación o directamente de instituciones públicas, clínicas y hospitales.

Ante esto, la SSPC emitió algunas recomendaciones:

  • Evitar la compra de medicamentos en redes sociales que no garantizan seguridad en el producto.
  • Recordar que la oferta de medicamentos sin receta es señal de posible fraude.
  • Realizar compras únicamente en sitios autorizados y debidamente establecidos.
  • Solicitar siempre factura y garantía del producto.
  • Desconfiar de precios bajos por posibles irregularidades.
  • Ser cautelosos con ofertas de productos escasos o de “venta limitada”.

La dependencia busca que con estas acciones se fortalezca el uso responsable de la navegación en internet, así como la prevención de ciberdelitos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T072025_856_81808f0fe6
Reconocen importancia del Tec de Saltillo en formación académica
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T070843_291_aedae87f4a
Manuel Guerra presenta su primer informe de Gobierno en García
Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_50_e39dae1b10
Separan a cargo a coordinador de 'La Pastora' por caso de osezna
AP_25270313465101_676384b81e
Ataques y disparos matan al menos a 38 en Gaza
AP_25270470079636_8e5da42611
Trump busca que la Corte Suprema limite ciudadanía por nacimiento
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×