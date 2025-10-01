Cerrar X
Alertan sobre trata y reclutamiento de menores en Veracruz

La Red por los Derechos de la Infancia en México advirtió que Veracruz se ha convertido en un territorio de alto riesgo para la trata y el reclutamiento

  • 01
  • Octubre
    2025

Por su ubicación geográfica con costas en el golfo de México y su papel como corredor para el tráfico de drogas, armas y personas,

Veracruz se ha convertido en un territorio estratégico y de alto riesgo para la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA), advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La organización, en conjunto con el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) y con apoyo de la Unión Europea, presentó el informe Infancia cuenta en Veracruz, que documenta la magnitud y riesgos de esta problemática en el estado.

El análisis señala que al menos 15 grupos criminales disputan el control del territorio veracruzano, con especial presencia en municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica, considerados focos de violencia y reclutamiento forzado de adolescentes.

Entre 2015 y 2025 se registraron oficialmente 22 casos de menores utilizados por agrupaciones delictivas y 32 víctimas de trata de personas menores de edad, quienes fueron explotadas en actividades como explotación sexual, trabajo forzado, halconeo, transporte de drogas, sicariato y mendicidad forzada.

No obstante, la Redim alertó que estas cifras representan solo una fracción del problema real, debido a la falta de registros oficiales específicos sobre reclutamiento.

El estudio destaca que la pobreza estructural, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de acceso a la educación y la negligencia institucional agravan la vulnerabilidad de niñas y adolescentes en la región.

Además, subraya el impacto de la narco-cultura y de modelos de masculinidades violentas, que refuerzan la normalización de estas prácticas.

En cuanto a la respuesta gubernamental, el informe detectó graves deficiencias: burocracia excesiva, ausencia de un programa estatal específico, falta de coordinación interinstitucional y criminalización de las víctimas.

Ante este panorama, la Redim y el CAM urgieron a las autoridades estatales y federales a implementar un protocolo especial para la detección y atención de víctimas de trata y reclutamiento, fortalecer la prevención en escuelas y comunidades, y capacitar a funcionarios para evitar la revictimización.

También pidieron la creación de un programa estatal integral y garantizar que niñas, niños y adolescentes participen en el diseño de las políticas públicas que los afectan directamente.


Comentarios

