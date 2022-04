Alumna del Cetys obtiene puesto permanente en Tesla

Después de que su mentora renunciara a la empresa la joven se hizo cargo de las tareas por lo cual la empresa decidió otorgarle el puesto

Fernanda López Pompa, alumna del Cetys Universidad Campus Mexicali logró obtener un puesto permanente en la empresa Tesla, propiedad del empresario Elon Musk.

¡Muchas felicidades a Fernada López #OrgulloCETYS, por integrarse a las filas de la empresa automotriz @Tesla ! https://t.co/iiBclbE6rP — CETYS Universidad (@cetysuni) April 20, 2022

La estudiante quien está a punto de graduarse fue seleccionada anteriormente para colaborar en una estancia de 7 meses en la empresa, la cual gracias a su buen desempeño se alargó a un año.

Según la propia Fernanda, la oferta llegó tras la renuncia de su mentora en la empresa, situación que la llevó a tomar el cargo de todos los subistemas de manera parcial, sin embargo, ahora este puesto le pertenece a la mexicana.

"Al principio era una estudiante, después ya no tenía mentor y era totalmente independiente de tomar decisiones en las pruebas. Así aprendí a moverme sola en la empresa, conocí a muchos equipos, me ayudaron a cambiar la mentalidad, a conocer cómo pensar, cómo atacar los problemas, investigar por mi cuenta y no tanto a adquirir conocimientos, sino habilidades para buscar soluciones", señaló.

La propuesta llegó el pasado 21 de julio del 2021, sin embargo, no significó solamente el nombramiento si no que la mexicana tuvo que atravesar una serie de pruebas y entrevistas para quedarse de manera permanente en la empresa de Musk.

Fernanda López superó un examen y una entrevista con un panel de ingenieros para quedarse con el puesto. La empresa le dio la oportunidad de terminar su carrera y graduarse este año.

Será en julio de 2022 cuando Fernanda concluya sus estudios para regresar a finales de ese mismo mes a incorporarse a la planta de Fremont en California.