´Amanecí ronco, pero creo que es gripe´; AMLO se hará prueba

Ciudad de México.-Luego de que esta mañana, el presidente Andrés Manuel amaneciera ronco, el mandatario mexicano dio a conocer que se realizará una prueba covid para descartar la infección por el virus, aunque señaló era probable que se tratara de una gripa.

"Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe", dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El pasado viernes, luego que Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, informara que dio positivo a Covid-19, el Ejecutivo federal reconoció que se reunió con la funcionaria esa semana, sin embargo, afirmó no presentaba ningún síntoma y se encontraba perfectamente bien.

"Está afectando bastante el Covid, esta nueva variante, yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes creo o el martes... No tengo yo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, entonces estoy muy bien", declaró.