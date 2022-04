AMLO acusa al INE de hacer 'trampa' en la consulta ciudadana

Durante la conferencia de prensa mañanera de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de hacer 'trampa', pues argumentó que estos no instalaron todas las casillas correspondientes.

Ante esto, el mandatario de México lamentó la actitud del INE ante la consulta de revocación de mandato.

"Debería estar ahora celebrando si no hubiese puesto obstáculos; no pudieron a pesar de que no estaban de acuerdo", dijo.