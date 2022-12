AMLO arremete contra periodistas; acusa de pacto de silencio

El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó a los periodistas que el pasado 21 de diciembre pidieron por medio de una carta cesar el hostigamiento que su gobierno ejerce sobre ellos.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario federal arremetió contra los periodistas que firmaron dicha petición, indicando que la mayoría de estos 'no tienen autoridad moral'.

Así mismo, acusó a estos de formar parte de ‘un pacto de silencio’ durante el sexenio de Felipe Calderón para que no se hablara de las muertes que dejó la guerra contra el narcotráfico en los años 2010-2011.

'Pueden sacar un manifiesto diario y pueden seguir atacándonos, pero no tienen autoridad moral, nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación, no lo hemos hecho ni lo haremos, por convicción, venimos de una lucha en contra del poder”, señaló.