AMLO busca 'limpiar' a poderes judiciales de los estados

"Por eso, hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros. Que no sea el Poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto, de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados y ministros. Repito, en lo federal y en los estados", detalló el tabasqueño.