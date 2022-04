AMLO califica de 'aberrante' que funcionarios trabajen en IP

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió eliminar el candado de 10 años para que los funcionarios trabajen en el sector privado

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "aberrante" la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar el candado de 10 años para que los funcionarios públicos puedan trabajar en la iniciativa privada tras dejar su cargo.

"Es una aberración. ¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes, y qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio de Ferrocarriles Nacionales, Ernesto Zedillo se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles y Calderón hace lo mismo", reprochó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Afirmó que su administración no se quedará cruzada de brazos y buscará que la norma se aplique para evitar el tráfico de influencias y corrupción entre las empresas y exfuncionarios.

"Una mezcolanza, una moral promiscuidad política-administrativa, no estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones, nos prendieron con esas prácticas, entonces vamos a continuar", sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

El ministro presidente Arturo Zaldívar estimó que el término de 10 años para que un ex servidor público pueda ocupar un cargo en el sector privado es innecesariamente largo, por lo cual se tomó la decisión de eliminarla.

La aprobación se dio de manera unánime en la corte.