AMLO confirma detención de jefe de plaza en Nuevo Laredo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la ola violenta de esta mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas se debió a la detención de un líder criminal.

El mandatario federal dio a conocer que las balaceras y bloqueos en el municipio tamaulipeco fueron por la detención del ‘Negro 35’, presunto jefe de plaza de Cártel de Noreste.

Mencionó que los criminales reaccionaron con violencia luego de que se ordenara el traslado de inmediato del supuesto líder criminal a la Ciudad de México.

El consulado estadounidense en la ciudad lanzó un alerta a sus ciudadanos a través de sus redes sociales por “una situación de emergencia tras una detención” que había provocado “balaceras en múltiples lugares de la ciudad”. Tampoco dio detalles de quién había sido detenido.

There is an emergency situation in Nuevo Laredo following an arrest operation. Reports of gunfire in multiple locations in the city.

