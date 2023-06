AMLO defiende a Marcelo Ebrard tras denuncias de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera defendió a Marcelo Ebrard, tras acusaciones de corrupción como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Ebrard, aspirante a la presidencia, es señalado de otorgar beneficios inmobiliarios a personas cercanas.

El mandatario federal señala que el excanciller de Relaciones Exteriores es objeto de una persecución política desde el gobierno anterior.

'No sabía esto, pero si sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el Gobierno anterior', señaló.

López Obrador también reprochó que lo hagan opinar sobre un candidato, dado que podría interpretarse como favoritismo.



'Lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y si pienso que perjudica a Marcelo Ebrard, tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente, pero por qué lo defiendo, no es por estar tomando partido, nada más voy a esperar lo que opine la gente', señaló López Obrador.