AMLO descarta reelección para el 2024

Luego de que varios simpatizantes le pidieran seguir en el cargo de presidente de México durante otro sexenio más, Andrés Manuel López Obrador descartó esta posibilidad.

AMLO dejó en claro su intención de entregar la presidencia en el 2024 muy a su manera, pues mencionó que el motivo de no querer reelegirse es porque 'ya estaba chocheando'.

"Les voy a explicar, miren, ¿por qué no soy partidario de la reelección? Primero por una cuestión de ideales, acuérdense del principio, del lema del sufragio efectivo, voto efectiva, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, no a la reelección, primero.