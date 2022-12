AMLO desea que Monreal continúe al frente de Morena

Pese a que votó en contra del 'Plan B' de la Reforma Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Ricardo Monreal debe continuar al frente de Morena en el Senado de la República.

De acuerdo al mandatario federal, lo anterior mencionado es con el objetivo de evitar que la oposición haga un escándalo respecto al tema.

Sobre alguna posibilidad de expulsar a Monreal de Morena, López Obrador indicó estar en contra de las expulsiones en el partido, sin embargo este consideró que será el electorado quien juzgué la situación.

“Yo no estoy a favor de las expulsiones. Los senadores lo deciden, pero a mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo.