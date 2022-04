AMLO desmiente que Trump lo haya amenazado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que Donald Trump lo haya amenazado y doblado al gobierno de mexicano para el despliegue de 28 mil soldados en la frontera sur de México.

Y es que, el expresidente estadounidense, aseguró este sábado que el habría amenazado y doblado al gobierno de México con la imposición de aranceles de importación para obtener el despliegue de 28 mil soldados en la frontera de forma ´gratuita´,

"No, no, no, él es así. No voy yo a polemizar sobre eso", declaró AMLO durante la conferencia mañanera.