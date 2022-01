AMLO, en desacuerdo con despidos en el Tec de Monterrey

El presidente Andrés Manuel López Obrador explica que las empresas despiden a trabajadores en fin de año para evadir responsabilidades fiscales y laborales

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió durante la mañanera al Tec de Monterrey por ocupar el primer lugar de la lista de empresas que despidieron personal en diciembre para evadir responsabilidades fiscales y laborales.

"Voy a decir algo el primer lugar, en este diciembre, en este mecanismo de despido, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey, y por qué lo digo, porque quiero que se polemice y estoy seguro que el patronato del Tecnológico de Monterrey va a atender este asunto", comentó.

El mandatario, quien no especificó cuántas personas se quedaron sin empleo el mes pasado, pidió que los maestros y trabajadores del Tec de Monterrey no sean despedidos y luego recontratados.

Además, reconoció que pese a los esfuerzos que ha hecho su administración para regular el outsourcing estas empresas siguen cometiendo las mismas prácticas de fin de año: despedir a personal. Sin embargo, aclaró que la caída de empleo durante diciembre no es un factor de preocupación para el Gobierno.

"No es preocupante la caída de empleo en diciembre porque en enero vuelve a subir. Esto es todos los diciembres. Pensamos que con los cambios que hicimos íbamos a poder resolver, pero no, todavía no", puntualizó López Obrador, quien reiteró que algunas empresas siguen con la "mala practica" de despedir personal para no pagar las prestaciones de fin de año.