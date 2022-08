AMLO envía carta a Joe Biden por 'discrepancia' en el T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que envío hoy martes 2 de agosto una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la "diferencia" suscitada entre ambos gobiernos respecto al Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC).

Cabe aclarar que dicha diferencia se debió a las políticas energéticas optadas por el gobierno mexicano sobre mayor aportación a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, mismos que supuestamente violan el T-MEC.

Igualmente, no dio a conocer que contenido tenía el documento enviado al presidente estadounidense.

"Tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia porque México es un país independiente, libre, soberano", agregó.

"México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga", aseveró.