AMLO enviará su plan B de Reforma Electoral al Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su plan B de la Reforma Electoral será enviado al Congreso este martes 6 de diciembre.

Esto luego de reconocer en la conferencia mañanera de este lunes que no alcanzaría los votos para la Reforma Constitucional.

Lo anterior fue confirmado por el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, quien detalló que durante el transcurso de la sesión en la Cámara de Diputados de este martes, se entregará este Plan B.

López Obrador indicó que espera que durante la tarde de este lunes se detalle esta nueva iniciativa conocida coloquialmente como el Plan B.

Esto debido a que no alcanzará a reunir los 334 votos que se necesitan para aprobar la Reforma Electoral.

“Van a detener la reforma, no tienen mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una Reforma Constitucional. No los vamos a alcanzar los 334 porque están juntos, como siempre, el PRI y el PAN, ya dije aún cuando hay militantes del PRI y del PAN que sí quieren y ciudadanos, como este es un grupo de elite, son los partidos, no quieren quedarse sin dinero ni que siga teniendo presupuesto excesivo el INE pues van a votar en contra, no tenemos esa mayoría que se requiere”, detalló el presidente.