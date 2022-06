AMLO festeja que elecciones transcurrieran en paz

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expresó estar contento de que las elecciones gubernamentales transcurrieran en paz.

El mandatario federal celebró que las elecciones en seis estados de la República se hayan realizado sin incidentes graves ni violencia.

"Es muy satisfactorio informar que no hubieron actos de violencia graves, a pesar que en elecciones se encienden las pasiones, no hubo fallecimientos, no hubo violencia", indicó Obrador.