AMLO minimiza violencia en elecciones internas de Morena

A pesar de las irregularidades y violencia ocurridas durante las elecciones internas de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que fue 'una buena jornada democrática'.

López Obrador celebró la participación 'masiva' de los ciudadanos en una elección que tenia como objetivo elegir a consejeros nacionales de Morena, minimizando los incidentes ocurridos durante este fin de semana.

El ejecutivo federal defendió y sostuvo que muchos de los que participaron, principalmente en donde se registraron hechos de violencia e irregularidades, no eran integrantes de Morena.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, todavía hubo ese tipo de prácticas pero en muy pocas casillas, no sé generalizó, no es como los conservadores hubiesen querido", expresó.