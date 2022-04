AMLO niega que titular de la Segob violara veda electoral

Secretario de Gobernación trabaja en cumplimiento de agenda de la Cuarta Transformación, afirma presidente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este lunes a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien fue señalado este fin de semana por violar la veda electoral al promover la consulta de revocación de mandato.

"(Adán Augusto) está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta, no va a mítines", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

El fin de semana, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) creó polémica porque durante una visita a Torreón, Coahuila, hizo un llamado a participar en la consulta de revocación de mandato de López Obrador el próximo 10 de abril, según videos filtrados a medios.

La promoción a la consulta se dio en medio de la veda electoral que prohíbe a los servidores públicos la promoción de este ejercicio participativo.

En el evento, López aseguró no tener temor de la sanción del Instituto Nacional Electoral o de ser despedido como secretario de Gobernación.

Al respecto, el presidente reiteró que el funcionario solo está cumpliendo con sus labores como secretario.

"Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa, protección y beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México", destacó.

Aseguró que el titular de la Segob solo está ayudándole en su proceso de transformación del país.

Ante la pregunta sobre si López era candidato a contender por la Presidencia en 2024, el presidente negó que el funcionario esté haciendo acciones políticas anticipadas como precandidato presidencial.

"Él, para que se tranquilicen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia (...) Porque me está ayudando a la transformación del país; no se confundan, no es candidato, no está actuando de esa forma", acotó.

El mandatario aprovechó para criticar el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) hacia quienes están en contra de la revocación de mandato, ya que aseguró que el órgano no ha actuado con rectitud y solo se impide que participen los que están a favor de la transformación.

"No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente", dijo.

La consulta de revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque es impulsada por el propio presidente López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover "una campaña permanente" para movilizar a sus bases.