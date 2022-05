AMLO propone renombrar la región del 'Triángulo Dorado'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso cambiar el nombre a la región de 'Triangulo Dorado' por 'Triangulo de la Gente buena y Trabajadora' o 'La Región de la Buena Vecindad'.

Cabe señalar, que dicha región es conocida por ser una de las 'trincheras' en donde opera el Cartel de Sinaloa.

AMLO propuso renombrar dicha zona durante su supervisión en los avances de la carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán.

"No me gusta, me molesta que le llamen el 'Triángulo Dorado', y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle, el 'Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora' o la 'Región de la Buena Vecindad', indicó.