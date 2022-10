AMLO 'rechaza' el abrazo de despedida de Tatiana Clouthier

Una experta en comunicación y lenguaje no verbal consideró el gesto del presidente como frío y narcisista por no haber devuelto el abrazo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó abrazar a Tatiana Clouthier tras haber anunciado hoy su renuncia como titular de la Secretaría de Economía.





Durante la conferencia mañanera de este jueves, Clouthier, por medio de una carta presentó su renuncia oficial de la Secretaría de Economía, en la cual agradeció al mandatario federal por la oportunidad sin dar detalles sobre el motivo de su salida.





Luego de leer la carta con la voz entre cortada y al borde del llanto, Clouthier se acercó a López Obrador para darle un abrazo. Sin embargo, el mandatario federal quien en todo momento se mantuvo aplaudiendo, no respondió al abrazo de la exfuncionaria.













Luego de este incomodo momento y tras haber sido cuestionado por una periodista del por que no devolvió el abrazo a Clouthier, AMLO mando besos a la ex titular de la Secretaría de Economía e indicó que no se dio cuenta de su acción.

'No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya exprese, nuestro adversarios no van a estar conformes con nada”, manifestó.





Experta en lenguaje no verbal analizó el rechazo de AMLO





La experta en comunicación y lenguaje no verbal, Bárbara Tijerina, se encargó de analizar al mandatario federal durante este incomodo momento y difundir sus resultados por redes sociales.





Tijerina asegura que la acción del presidente en mantener aplaudiendo es una barrera con sus brazos para evitar contacto, mientras que su rostro, en lugar de mostrar una sonrisa auténtica, esta se muestra con cierta tensión.

“Pone el presidente los brazos de barrera, la cara muestra tensión más que sonrisa auténtica, rota o gira para alejarse de ella”, explicó.





Además, señaló de frío y narcisista a López Obrador por su comportamiento luego de que Tatiana Clouthier leyera una carta muy emotiva sobre su despedida.

“Ella da un mensaje lleno de emociones, él no le dedica una palabra y un abrazo menos”, analizó Tijerina.





Un narciso no tiene amigos, tiene intereses.

La frialdad en la despedida con Irma Eréndira Sandoval y con Tatiana Clouthier.#LenguajeSinPalabras pic.twitter.com/qHvSlvwhD4 — Bárbara Tijerina (@bartije) October 6, 2022





Tatiana Clouthier niega que su salida haya sido 'abrupta'





Tras haber anunciado su repentina renuncia y pasar una incomoda despedida con López Obrador, Clouthier abandonó rápidamente el Palacio Nacional con la aparente intención de evitar a los medios.





Sin embargo, esta no pudo lograr su cometido, pues fue abordada por los medios en donde negó que su salida haya sido 'abrupta', pues señaló que ya había presentado su renuncia desde el 26 de septiembre.

'No hay nada abrupto, tiene la fecha del 26 de septiembre. Ya dije lo que había que decir”, señaló a los medios.