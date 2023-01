AMLO rechaza haberse reunido con Yasmín Esquivel

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haberse reunido con la ministra de la Suprema Corte (SCJN) acusada de plagiar su tesis de licenciatura, Yasmín Esquivel Mossa y su esposo, José María Riobóo.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario federal dijo que el caso sobre el presunto plagio de tesis de la ministra no es más que una campaña para desprestigiar a su gobierno.

'Es mentira. Están tan desesperados que inventan y mienten como respiran, yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo.