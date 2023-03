AMLO visitará Ciudad Juárez; prepara reforma para el INM

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua, para verificar la atención médica a migrantes luego del incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario federal detalló que arribará a la ciudad fronteriza acompañado del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer; y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

“Voy a estar atendiendo la parte médica, lo que me importa más es la atención, los heridos. Voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es fundamental”, dijo.

De acuerdo a López Obrador, la muerte de los 39 migrantes en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, representó el segundo evento más doloroso que ha enfrentado a nivel personal durante su gobierno.

“Primero, lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado, yo he tenido momentos difíciles, el más fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro el que más me ha afectado anímicamente y luego este”, expresó.