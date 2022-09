Analiza SCJN reforma de prisión preventiva oficiosa

Dicho análisis se realiza para saber si la prisión preventiva oficiosa es constitucional o no, se prevé que el jueves 8 se haga otra votación.

Durante la mañana de hoy comenzó la segunda sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde los ministros analizarán si la prisión preventiva oficiosa en México debe ser considerada como constitucional o no.

Cabe aclarar que ayer lunes 5 de septiembre los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá, se opusieron a la inaplicación del artículo 19 de la Constitución Mexicana.

Mientras que por su parte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, se puso a favor de invalidar su aplicación en las leyes secundarias como las que se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por otro lado solamente el ministro Luis María Aguilar Morales, votó por invalidar dicha iniciativa en la Constitución, debido a esto, durante el día de hoy seis ministros deberán dar a conocer su posición respecto a este tema.

Por su parte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, argumentó que las acciones de inconstitucionalidad que se analizan en la Corte no se impugnó la prisión preventiva, por lo que considera que no es necesario pronunciarse sobre dicho tema.

"No se advierte que se haya considerado como materia de análisis la inconvencionalidad de la prisión preventiva de oficio desde el texto del artículo 19 constitucional y menos el estudio de una eventual inaplicación", dijo Rebolledo.

En cambio, la ministra Margarita Ríos-Farjat, aseguró que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la prisión preventiva oficiosa es un problema crónico en Latinoamérica, esto debido al abuso con el que ha sido tratada, según la ministra.

Del mismo modo señaló que en el pasado realizó un voto particular para que este tema sea revisado al caso concreto, así como una limitación hasta cierto tiempo, mismo que no fue especificado.

"Mi voto es en contra de la inaplicación de la Constitución y de la invalidez de las normas secundarias, pero a favor de interpretar distinto el núcleo central del parámetro de constitucionalidad del artículo 19 para que nos permita reconducir la figura de la prisión preventiva oficiosa", dijo Ríos-Farjat.

En la junta también dio a conocer su postura el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien comentó que coincide con la conclusión del proyecto, y señaló que el problema que se debe resolver no es un dilema constitucional si no una contradicción en las normas.

Por otro lado, Javier Laynez, otro de los ministros en el recinto, aclaró que puede compartir el proyecto por la omisión misma que él esta cometiendo, ya que según Laynez, no aparece un estudio del por qué la SCJN pueda hacer lo que se esta proponiendo a los ministros.

Igualmente, la ministra Norma Lucía Piña aseguró que este proyecto no es una "puerta giratoria" para las personas que se encuentran hoy en prisión bajo esta medida oficiosa.

Finalmente, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, aseguró que la Corte no usurpa atribuciones al revisar esta reforma, así como no se busca inaplicar el artículo 19 si no interpretar la Constitución.

El funcionario agregó que con esta propuesta no se busca que las personas que se encuentran encarceladas bajo esta acción oficiosa queden libres, si no que se busca justificar y analizar caso por caso.

"Si las fiscalías y los juzgadores hacen su trabajo adecuadamente no tiene que haber un colapso porque se pase a un sistema de prisión preventiva justificada que tienen todos los países democráticos del mundo", comentó Zaldívar.

¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?

Cabe recordar que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que consiste en la encarcelación a una o varias personas acusadas de algún delito antes de ser sentenciadas o recibir un juicio.

Se debe aclarar que esta acción es de las "más comunes" en México, así cómo que no todos los ilícitos se aplica esta medida, y desde 2019 existe una lista en las que el presunto implicado puede recibir encarcelación de forma "automática".

Violencia sexual contra menores

Delincuencia organizada

Homicidio doloso

Feminicidio

Violación

Secuestro

Trata de personas

Desaparición forzada

Robo de casa habitación

Uso de programas sociales con fines electorales

Delitos de enriquecimiento ilícito

Robo al transporte de carga

Delitos de hidrocarburos

Delitos cometidos con medios violentos

Finalmente, Zaldívar levantó la sesión y avisó que será este jueves 8 de septiembre cuando se realice la votación, "quiero avisar que el jueves votaremos necesariamente", concluyó.