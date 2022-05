Anuncia AMLO que nueva verificación de vehículos se rechaza

Durante su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la propuesta de la nueva verificación de autos quedo desechada.

A pesar de que no dijo exactamente las razones por las cuales la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) 236 SE 2021 ya no entraría en vigor, aclaró que se había tomado el acuerdo sin haberlo consultado.

"Yo no sabia, y vaya que estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, bueno no tenía ni siquiera la información", comentó.