Anuncia AMLO sección en la 'mañanera' sobre uso de bots en redes

"Es lo que hacen los conservadores, corruptos, mentir, ya no les queda más que eso, como la mención #NarcoPresidenteAMLO, 170 millones de vistas. Ese tema no lo voy a dejar, porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación, o sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino que son robots", aseveró el tabasqueño.