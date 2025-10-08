Cerrar X
Anuncia Federación fecha para revelar detalles del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum anuncia que el 13 de octubre se presentará el calendario de actividades del Mundial 2026, reafirmando el compromiso de México

  • 08
  • Octubre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que el lunes 13 de octubre se presentará el calendario de actividades y fechas oficiales del Mundial de 2026, evento que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que su gobierno mantiene reuniones constantes con la FIFA y con las autoridades locales de las ciudades sede para coordinar los preparativos del torneo.

“El lunes 13 de octubre se darán a conocer las actividades y fechas del Mundial de 2026, además hay reuniones permanentes con la FIFA”, afirmó.

La mandataria adelantó que su administración presentará informes periódicos cada 15 días sobre los avances en materia de infraestructura, movilidad, seguridad y promoción turística vinculados al evento deportivo.

“Cada 15 días presentaremos temas importantes sobre el Mundial, que se realizará en junio del próximo año”, señaló.


