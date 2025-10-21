Cerrar X
Nacional

Anuncia IMSS-Bienestar Hospital Oncológico para la Mujer

El nuevo Hospital Oncológico para la Mujer 'La Pastora', en la Ciudad de México, ofrecerá atención gratuita e integral bajo un modelo de salud humanizado

  • 21
  • Octubre
    2025

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunció la construcción del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, que se ubicará en la alcaldía Gustavo A. Madero y será el primero en operar bajo un modelo público integral de atención al cáncer.

El proyecto forma parte de la estrategia federal para fortalecer los servicios oncológicos y garantizar tratamientos gratuitos, continuos y humanizados a las pacientes.

“La continuidad en la atención salva más vidas que la tecnología aislada”, afirmó Svarch durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un modelo con tres pilares: gratuidad, continuidad y confianza

El hospital ofrecerá servicios de promoción, prevención, detección, tratamiento y acompañamiento para mujeres con cáncer, con una infraestructura moderna diseñada “con sentido clínico para maximizar el impacto sanitario”, explicó el titular del IMSS-Bienestar.

La unidad contará con 12 consultorios, 22 camas censables, cinco no censables, dos quirófanos, dos mastógrafos, un tomógrafo, un equipo de rayos X y una unidad robótica para análisis de patologías, equipada con micrótomos, procesadores automáticos de tejidos y diez equipos médicos especializados.

Dicha obra concluirá el 31 de diciembre y tendrá una inversión superior a $300 millones de pesos.

Más personal médico para fortalecer hospitales públicos

Durante el mismo anuncio, Svarch presentó la estrategia “Más Especialistas, más enfermeras, más Bienestar”, con la que se incorporarán 1,330 médicos especialistas y 2,267 enfermeras al sistema nacional de salud.

Dicha medida busca reducir los tiempos de espera y mejorar la atención en más de 486 hospitales públicos distribuidos en cinco regiones del país.

Entre los nuevos especialistas se incluyen 247 anestesiólogos, 237 cirujanos, 172 ginecólogos, 134 urgenciólogos, 96 pediatras, 68 traumatólogos y 59 internistas, además de expertos en áreas de alta especialidad como oncología, hematología, neurocirugía y neonatología.

 


