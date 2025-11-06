Cerrar X
segundo_apoyo_sheinbaum_b7b7b84043
Nacional

Anuncia México segunda etapa del apoyo a damnificados por lluvias

Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes 10 de noviembre iniciará la entrega del segundo apoyo económico para familias afectadas por las lluvias

  • 06
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el lunes 10 de noviembre comenzará la entrega del segundo apoyo económico a las familias afectadas por las lluvias intensas registradas a mediados de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que los recursos serán distribuidos a través del Banco del Bienestar y que cada persona recibirá un mensaje de texto con la ubicación y horario de las mesas donde podrán recoger el apoyo.

“Inicia la distribución del segundo apoyo a través del Banco del Bienestar, se les envía un mensaje de texto para decirles en dónde estarán las mesas”, precisó.

Apoyos conforme al nivel de afectación

A diferencia de la primera entrega, cuando se otorgaron apoyos uniformes de $20 mil pesos, la presidenta detalló que en esta segunda fase el monto variará según el nivel de daño que haya sufrido cada vivienda.

“En esta ocasión no hay un monto estándar, el apoyo se calcula con base en la afectación del domicilio”, aclaró.

Además, destacó que este esquema busca garantizar una distribución más justa y acorde a las necesidades reales de cada familia afectada.

Por otra parte, Sheinbaum reafirmó que el Gobierno de México continuará brindando acompañamiento a las comunidades afectadas hasta que las viviendas queden totalmente reparadas.

 


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25308165530357_064d41b211
Perú consultará a OEA antes de decidir salvoconducto para Chávez
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T155743_829_d8684e3889
Trump exige a mantener la sesión hasta abrir el Gobierno de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T154311_282_74bef29db1
Israel agradece a México que frustrara un intento de asesinato
publicidad

Últimas Noticias

E_R_Ck_SUVQAA_Ib_NP_feea0f796c
Vesia no jugó la Serie Mundial con Dodgers por muerte de su hija
INFO_7_UNA_FOTO_22_d5d635ec66
Anuncian carrera atlética de 5K ‘Coahuila Seguro’
INFO_7_UNA_FOTO_21_a5ef600cc6
Ciudadanos respaldan registro de deudores alimentarios
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×