Anuncia Sheinbaum plan nacional ante emergencias por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan nacional de atención a emergencias tras las severas inundaciones registradas en la región de la Huasteca, que afectaron a los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que las acciones estarán guiadas por cuatro ejes fundamentales, atención inmediata, apoyo a familias damnificadas, reconstrucción de infraestructura y fortalecimiento del sistema de pronóstico y alertamiento ante riesgos naturales.

"Estamos trabajando en cuatro ejes frente a la emergencia por lluvias que se vivió en nuestro país", afirmó.

1. Atención inmediata a la emergencia

El primer eje contempla la apertura de caminos, limpieza de calles, rehabilitación del suministro de agua potable y atención médica en las zonas afectadas.

Más de 52 mil servidores públicos y voluntarios del Gobierno Federal, junto con autoridades estatales y municipales, participan en las labores de rescate y limpieza.

2. Apoyo directo a familias damnificadas

La Secretaría de Bienestar realiza un censo de viviendas dañadas para entregar apoyos económicos directos a los afectados, Sheinbaum precisó que esta ayuda busca garantizar que los recursos lleguen sin intermediarios a quienes perdieron su patrimonio.

“Seguimos trabajando en la limpieza de viviendas, la apertura de caminos y la recuperación de servicios básicos, no vamos a detenernos hasta restablecer la comunicación en todas las comunidades”, dijo.

3. Reconstrucción y reactivación económica

El tercer eje está enfocado en la reconstrucción integral de la infraestructura dañada, incluyendo caminos, puentes, escuelas, clínicas, viviendas y plantas de tratamiento.

Además, se realizarán trabajos de desazolve de ríos y se impulsará la reactivación económica en las comunidades más afectadas.

“No se trata solo de limpiar caminos o abrir pasos temporales; debemos reconstruir lo que fue dañado y recuperar la actividad económica”, subrayó.

4. Fortalecimiento del sistema de alertamiento

El cuarto eje busca modernizar los sistemas de pronóstico y prevención de riesgos, con la participación de especialistas de la UNAM, el IPN y centros de investigación federales.

Cabe señalar que el gobierno trabaja en un alertamiento digital para fenómenos meteorológicos, que permitirá enviar avisos inmediatos a los teléfonos celulares, similar al sistema de alertas sísmicas.

“Queremos que la población reciba alertas directas ante el riesgo de desbordamientos o lluvias extremas, la prevención salva vidas”, destacó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que las labores de emergencia continuarán hasta restablecer la normalidad en todas las comunidades afectadas.

“Este plan no solo busca atender lo ocurrido, sino fortalecer la capacidad del Estado mexicano para prevenir y responder ante los fenómenos naturales del futuro”, concluyó.

