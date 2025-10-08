Cerrar X
Anuncia Sheinbaum plan nacional contra la deforestación en México

Claudia Sheinbaum informó que la Semarnat prepara una estrategia integral para frenar la deforestación, con apoyo de la Guardia Nacional y programas

  08
  Octubre
    2025

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó sobre el aumento de la deforestación en México, tema que reconoció como una de las principales preocupaciones ambientales del país.

En respuesta, la mandataria explicó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya trabaja en una estrategia nacional para combatir la deforestación y que será presentada en los próximos días.

Sheinbaum adelantó que entre las medidas que contempla el plan se encuentra la participación de la Guardia Nacional en tareas de vigilancia y protección de áreas naturales, con el fin de evitar la tala ilegal.

Asimismo, destacó que su gobierno busca atender las causas sociales que impulsan la deforestación, mediante la creación de alternativas económicas para comunidades que dependen de la explotación forestal como fuente de ingreso.

“Se están diseñando mecanismos para prevenir la deforestación y ofrecer opciones a grupos que, por falta de oportunidades, recurren a esta práctica”, señaló.

También abordó el caso particular de la selva del sureste mexicano, donde la pérdida de cobertura forestal está relacionada principalmente con actividades agrícolas y ganaderas.

Aseguró que la Semarnat trabaja en soluciones específicas para cada región, buscando equilibrar la producción rural con la conservación ambiental.

“En todos los casos la Semarnat está buscando alternativas y ya lo deben tener listo”, subrayó.

De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo federal, el plan nacional contra la deforestación será dado a conocer oficialmente en los próximos días y formará parte de una política ambiental integral que también incluye acciones para la restauración de ecosistemas, la reforestación y el manejo sustentable de los recursos naturales.


