Anuncia Sheinbaum que no asistirá a la Cumbre de las Américas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su desacuerdo con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana, en consecuencia anunció que no asistirá al evento.

"No, no voy a asistir", afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina, agregando que su gobierno evalúa enviar a un representante de la Cancillería.

La mandataria justificó su decisión argumentando que "nunca estamos de acuerdo con que se excluya ningún país", y que en la actual situación, con la emergencia por las inundaciones en el centro del país, es prioritario atender los asuntos internos.

Sheinbaum sostuvo que México mantiene una postura firme de no apoyar exclusiones diplomáticas.

“En lo personal, nunca estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país, y en la circunstancia actual, hay que estar atendiendo al país, en particular la emergencia por las inundaciones”, subrayó en referencia a las lluvias que han dejado 64 muertos y 65 desaparecidos en el centro del país.

Cabe recordar que desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024, Sheinbaum ha mantenido una agenda internacional discreta, con solo cuatro viajes oficiales: la Cumbre del G20 en Brasil, la reunión de la CELAC en Honduras, el G7 en Canadá y un encuentro trilateral en Guatemala junto con los líderes de Belice y ese país.

República Dominicana justifica su decisión

El pasado 30 de septiembre, la Cancillería de República Dominicana informó que no invitaría a Cuba, Nicaragua ni Venezuela a la X Cumbre de las Américas, programada para los días 4 y 5 de diciembre.

El Gobierno del presidente Luis Abinader argumentó que la medida busca garantizar la mayor participación posible en un contexto de polarización política hemisférica, y aclaró que se trata de una decisión basada en criterios “estrictamente multilaterales”.

Según el comunicado, la exclusión de esos países, que no forman parte de la OEA y no participaron en la edición anterior celebrada en Los Ángeles en 2022, “favorece el desarrollo del foro” y no afecta las relaciones bilaterales de República Dominicana con cada uno de ellos.

