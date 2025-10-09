Anuncia Sheinbaum sistema digital para frenar el huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves la creación de un nuevo sistema digital de trazabilidad que permitirá seguir el flujo de combustibles en tiempo real, desde su importación hasta su venta en estaciones de servicio.

El objetivo, dijo, es combatir el llamado huachicol fiscal, es decir, el contrabando y la venta ilegal de gasolina y diésel que evade el pago de impuestos.

“Estamos integrando todas las bases de datos para tener una sola fuente de información sobre cuántos combustibles se importan, se producen y se venden, eso nos permitirá saber si se comercializa más de lo que se produce o importa, y detectar el contrabando”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum detalló que el nuevo sistema es resultado del trabajo conjunto de un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, Pemex, Aduanas, ASEA, Profeco, la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Transformación Digital.

La herramienta permitirá unificar la información dispersa que manejan las distintas dependencias y hacerla accesible para monitoreo y auditorías en tiempo real.

Además, cada camión transportista de combustible contará con un código QR emitido por la Secretaría de Energía, donde se especificará el origen y destino del producto, lo que servirá como un mecanismo de control adicional.

La mandataria subrayó que el nuevo marco legal derivado de la reforma constitucional en materia energética brinda al gobierno la posibilidad de establecer este tipo de trazabilidad, que no existía en administraciones pasadas.

“Antes no se podía cruzar la información entre dependencias; ahora tenemos la base legal y tecnológica para hacerlo”, destacó.

Aclaración sobre las cifras del huachicol fiscal

Respecto a la cifra de $600 mil millones de pesos que recientemente mencionó la Procuradora Fiscal de la Federación como daño estimado por el huachicol fiscal, aclaró que aún no existe un dato oficial de la Secretaría de Hacienda.

“Hasta que no esté integrada toda la base de datos no podríamos decir cuánto se estima, la declaración de la procuradora se basó en una cifra mencionada por un diputado”, puntualizó.

No obstante, la titular del Poder Ejecutivo federal confirmó que ya existen querellas en curso por $16 mil millones de pesos, correspondientes a casos específicos de contrabando de combustibles actualmente judicializados.

Refuerzan vigilancia en aduanas marítimas

Por otra parte, recordó que, tras la detección de un buque con carga irregular en Tamaulipas, el gobierno federal implementó protocolos más estrictos en las aduanas marítimas, que incluyen la revisión de pedimentos y el análisis del contenido de los barcos con apoyo de laboratorios especializados.

“Son expedientes integrados por distintas áreas del gobierno, la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía General, es el saldo histórico de varios casos ya denunciados”, explicó.

Comentarios