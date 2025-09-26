Cerrar X
Nacional

Apagón masivo deja sin luz a la Península de Yucatán

Un apagón ocurrido tras las 14:00 horas dejó sin luz a Yucatán, Campeche y Quintana Roo; comercios y semáforos en Mérida quedaron paralizados.

  • 26
  • Septiembre
    2025

Un apagón masivo sorprendió la tarde de este viernes 26 de septiembre a habitantes de la Península de Yucatán. Poco después de las 14:00 horas, usuarios de Yucatán, Quintana Roo y Campeche reportaron quedarse sin energía eléctrica, afectando tanto viviendas como comercios y semáforos en diversas zonas.

Además, en algunos municipios se informó de la caída del servicio de telefonía, lo que complicó aún más las comunicaciones. En el Centro de Mérida, la falta de luz paralizó la actividad en negocios y generó caos vial por la ausencia de semáforos.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha emitido un informe oficial sobre la causa del apagón ni sobre el tiempo estimado para restablecer el suministro.


