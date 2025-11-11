Aplazan audiencia para determinar liberación de Javier Duarte

Angela Zamorano Herrera, jueza federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, aplazó esta noche la audiencia para determinar si concede o no la libertad anticipada de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.

La nueva audiencia se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre.

Este martes comparecieron cinco testigos con lo que la defensa busca acreditar la buena conducta del exgobernador de Veracruz.

El exmandatario fue detenido en abril de 2017, y actualmente está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde compurga una sentencia de nueve años de prisión por los delitos federales de asociación delictuosa y lavado de dinero.

La defensa ha dicho que Duarte suma más de 3,125 días preso de un total de 3,285, es decir, aprox. 95% (95.04% según el cómputo presentado). En el rubro de conducta y reinserción, fue acreditada con participación en actividades como cursos e incluso docencia intramuros.

Testigos de la Fiscalía

Se espera que la fiscalía presente seis testigos que desacrediten la buena conducta de Duarte para que a este no se le conceda su libertad.

Además, la FGR expuso ante la jueza que Duarte de Ochoa no podría ser puesto en libertad debido a que tiene acusaciones pendientes en el estado de Veracruz y ofreció que presentará pruebas de ello, argumento que le sirvió para que se determinara aplazar la decisión.

Cabe destacar que en caso de que sea liberado por los citados delitos del orden federal, autoridades de Veracruz podrían detenerlo.

