Apoya Gobierno investigaciones hacia dichos sobornos de 'El Mayo'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su respaldo a las investigaciones que se realicen contra funcionarios y políticos presuntamente sobornados por Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien recientemente se declaró culpable ante un tribunal en Estados Unidos.

“Por supuesto estamos en contra de cualquier soborno o acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad, entonces cualquier investigación es buena”. “Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión del crimen y ningún miembro del servicio público, entonces cualquier investigación es buena”, reiteró la mandataria.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen tras la audiencia celebrada en un tribunal federal de Nueva York, donde Ismael Zambada García, también conocido como "El Mayo", se declaró culpable de dos cargos clave: narcotráfico y uso de armas, aunque enfrentaba un total de 17 cargos.

En su extensa declaración, el narcotraficante admitió haber liderado el Cártel de Sinaloa desde 1989 hasta enero de 2024, y haber participado en delitos como lavado de dinero, asesinatos y secuestros. De manera significativa, reconoció haber promovido la corrupción de policías, militares y políticos en México como parte de sus operaciones criminales.

“Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones”, declaró Zambads.

Zambada también ofreció detalles sobre la estructura del Cártel:

“Durante más de cincuenta años creé una gran red criminal (…) algunos se dedicaban a la logística, otros a recibir la cocaína desde Colombia (…) Más tarde la llevábamos a estados fronterizos y pasaba de contrabando y con regularidad a Estados Unidos.

Con el mensaje de Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal abre la puerta a un capítulo en la lucha contra la corrupción ligada al narcotráfico.

