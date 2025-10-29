Cerrar X
Nacional

Aprueban diputados Ley General contra la Extorsión

Con 456 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que impone hasta 15 años de prisión

  • 29
  • Octubre
    2025

La Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca unificar criterios a nivel nacional y endurecer las penas contra este delito.

Con 456 votos a favor, la nueva legislación establece castigos de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quienes cometan extorsión en cualquiera de sus modalidades.

Además, permite que las víctimas puedan denunciar de forma anónima, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana sin poner en riesgo su seguridad.

La ley define la extorsión como el acto de obligar a una persona a dar, hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando daño patrimonial, físico o psicológico.

El delito será perseguido de oficio, y quienes resulten sentenciados no podrán acceder a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo si colaboran con la justicia en casos excepcionales.

También se contemplan agravantes que pueden incrementar la sanción hasta en dos terceras partes, entre ellas:

  • Cuando se cometa con violencia
  • Si la víctima realiza actividades comerciales, agrícolas o empresariales
  • En casos contra menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas migrantes
  • Cuando se usen imágenes, audios o información privada para coaccionar a la víctima

La Cámara de Diputados destacó que esta ley forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal para combatir la impunidad y proteger a la ciudadanía frente a delitos de alto impacto, como la extorsión telefónica y digital.

El dictamen también incluye reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y a leyes sobre extinción de dominio y delincuencia organizada.

Tras su aprobación en lo general, la iniciativa será enviada al Senado de la República para su análisis y votación final.


Comentarios

Etiquetas:
