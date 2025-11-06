Cerrar X
Nacional

Aprueban diputados Presupuesto de Egresos de la Federación 2026

Con 355 votos a favor y 132 en contra, Morena y aliados aprobaron el Presupuesto de Egresos 2026 por $10.1 billones de pesos

  • 06
  • Noviembre
    2025

Tras 21 horas de debate y 1,733 reservas discutidas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del 6 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con 355 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 132 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El monto total se mantiene en <$10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, con un incremento real del 5.9% respecto a 2025. A pesar de los reclamos, la oposición no logró que se avalara una sola de sus propuestas.

Recortes al Poder Judicial, INE y FGR

El dictamen incluye recortes por 17 mil 788 millones de pesos, de los cuales $15 mil 805 millones de pesos corresponden al Poder Judicial, mil millones de pesos al INE y $260 millones de pesos al Tribunal Electoral.

Cabe mencionar que el Órgano de Administración Judicial fue el más afectado, con una reducción de $14 mil 56 millones de pesos, seguido de la Suprema Corte, que perderá $661 millones de pesos.

También se redujo el presupuesto de la Fiscalía General de la República en $933 millones de pesos y el de la CNDH en $50 millones de pesos.

Más recursos a educación y cultura

De los $17 mil 788 millones reasignados, $10 mil 842 millones se destinarán a educación pública, principalmente a organismos descentralizados, nivel medio superior y el Instituto Politécnico Nacional.

Otros $2 mil 500 millones irán a Ciencia, Humanidades y Tecnología, y $1,985 millones a Cultura, para fortalecer al INAH, INBAL y el IMCINE, además $1,500 millones se asignarán al medio ambiente y $641 millones al campo.

Incremento en seguridad y apoyo a estados y municipios

El presupuesto contempla un aumento del 17.6% en seguridad pública y nacional, equivalente a $11 mil 120.7 millones de pesos adicionales.

Para estados y municipios, se destinarán $2 billones 810 mil 777.1 millones de pesos, un 3% más en términos reales respecto a 2025.

En materia de salud, el gasto crecerá 5.8%, alcanzando $965 mil 662.8 millones de pesos.

Morena defiende el proyecto; oposición denuncia exclusión

El líder morenista Ricardo Monreal defendió el presupuesto como “profesionalmente elaborado”, mientras la oposición acusó que ninguna de sus propuestas fue aceptada y que el dictamen recorta fondos esenciales.

“Se hicieron estudios actuariales y proyecciones financieras muy cuidadas”, sostuvo Monreal.

Entre pancartas, gritos y empujones, el Presupuesto 2026 fue finalmente aprobado y enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 


