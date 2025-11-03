Aprueban en comisión el Presupuesto de Egresos 2026

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que será discutido en el pleno de San Lázaro a partir de mañana y podría prolongarse hasta el viernes.

Tras una sesión de poco más de tres horas, marcada por tensiones incluso entre los propios legisladores de Morena, el dictamen fue avalado con 39 votos a favor, de Morena y aliados, y 15 en contra, de PAN, PRI y MC.

La oposición criticó que el presupuesto privilegie los llamados “proyectos faraónicos”, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, mientras se reducen recursos para salud y seguridad.

El panista Héctor Saúl Téllez advirtió que el recorte de más de 10 mil millones de pesos a los fondos de seguridad agrava la precariedad de las policías municipales y estatales.

“Lo de Uruapan refleja el abandono del gobierno a los municipios”, afirmó.

Por su parte, Annia Sarahí Gómez (PAN) acusó a Morena de “dar la espalda a las víctimas y fortalecer al narco” al reducir el presupuesto en materia de seguridad, lo que provocó un intercambio de insultos con la morenista Irma Juan Carlos.

Los legisladores opositores también alertaron sobre un endeudamiento histórico. Según Téllez, el techo de deuda de 2026 alcanzará 1.8 billones de pesos, con lo que el país sumará 20.3 billones en total, “el monto más alto en 200 años”.

El priísta Mario Zamora coincidió en que el presupuesto “endeuda como nunca” y lamentó recortes a seguridad, salud y al campo mexicano.

El debate continuará esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados.

Comentarios