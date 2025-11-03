Cerrar X
btres_c4099d4b28
Nacional

Aprueban en comisión el Presupuesto de Egresos 2026

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026

  • 03
  • Noviembre
    2025

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que será discutido en el pleno de San Lázaro a partir de mañana y podría prolongarse hasta el viernes.

Tras una sesión de poco más de tres horas, marcada por tensiones incluso entre los propios legisladores de Morena, el dictamen fue avalado con 39 votos a favor, de Morena y aliados, y 15 en contra, de PAN, PRI y MC.

La oposición criticó que el presupuesto privilegie los llamados “proyectos faraónicos”, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, mientras se reducen recursos para salud y seguridad.

El panista Héctor Saúl Téllez advirtió que el recorte de más de 10 mil millones de pesos a los fondos de seguridad agrava la precariedad de las policías municipales y estatales.

“Lo de Uruapan refleja el abandono del gobierno a los municipios”, afirmó.

Por su parte, Annia Sarahí Gómez (PAN) acusó a Morena de “dar la espalda a las víctimas y fortalecer al narco” al reducir el presupuesto en materia de seguridad, lo que provocó un intercambio de insultos con la morenista Irma Juan Carlos.

Los legisladores opositores también alertaron sobre un endeudamiento histórico. Según Téllez, el techo de deuda de 2026 alcanzará 1.8 billones de pesos, con lo que el país sumará 20.3 billones en total, “el monto más alto en 200 años”.

El priísta Mario Zamora coincidió en que el presupuesto “endeuda como nunca” y lamentó recortes a seguridad, salud y al campo mexicano.

El debate continuará esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T144743_847_4c8e12bf24
Piden alcaldes aumentar número de participaciones para 2026
nl_carlos_de_la_fuente_c0539a00ac
Aprueban propuesta de $574 mdp de presupuesto para Congreso
Whats_App_Image_2025_10_28_at_9_19_25_PM_2711ccf085
Urge Héctor Morales a NL contratar seguro ante desastres
publicidad

Últimas Noticias

mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
EH_UNA_FOTO_65965e466e
Anuncian Festival del Tamal y Atole Norteño 2025 en Saltillo
ganado_frontera_sheinbaum_2bd060598a
Todavía no hay fecha para exportación ganadera a EUA: Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×