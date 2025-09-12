Cerrar X
Nacional

Aranceles a autos chinos no buscan confrontación: Federación

Claudia Sheinbaum aclaró que el arancel de 50% a la importación de autos chinos no es coercitivo ni dirigido a un país en específico

  • 12
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este viernes la decisión de imponer un arancel del 50% a las importaciones de vehículos provenientes de China, incluida en el Paquete Económico 2026.

Señaló que la medida no debe interpretarse como un acto de confrontación contra Pekín ni contra ningún otro país.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el objetivo es fortalecer la economía mexicana y que la disposición aplica para todas las naciones con las que no existe un tratado comercial vigente.

“No son medidas de coerción, ni contra China ni contra un país en particular; son decisiones que tomamos con todos aquellos con los que no tenemos acuerdo comercial”, enfatizó.

Diálogo con China y Corea del Sur

Sheinbaum recordó que el gobierno mexicano ya sostuvo conversaciones con autoridades chinas meses atrás, y que la próxima semana se reanudarán pláticas bilaterales.

Agregó que también Corea del Sur se ha acercado a México para dialogar sobre el tema.

Sin impacto en la relación comercial

Por otra parte, descartó que la medida afecte los vínculos comerciales, ya que México exporta poco a China. Además, reiteró su respeto hacia ese país:

“No tenemos nada contra ellos, al contrario, mucha admiración. Estas son decisiones para fortalecer a nuestro país”.

 


Comentarios

