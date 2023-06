Arranca 'pelea' entre Estados Unidos y México por maíz

La Secretaría de Economía de México dio a conocer que 'defenderá' la posición de la nación en las consultas sobre maíz biotecnológico solicitadas por Estados Unidos (EUA).

A través de un comunicado emitido por la dependencia de gobierno se dio a conocer que se recibió este viernes 2 de junio una solicitud por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para iniciar consultas al amparo respecto al maíz genéticamente modificado.

Según el texto, esta solicitud respecto a la inspección esta relacionada al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz alterado.

Cabe señalar que EUA argumenta que ciertas disposiciones de México afectan las 'importaciones de maíz', por ello solicitó llegar a un diálogo constructivo con la la Secretaría de Economía.

Además, la dependencia argumentó que 'el uso exclusivo de maíz nativo para la masa y la tortilla no tiene afectación ni interés comercial para Estados Unidos', y que 'si bien el decreto plantea que la industria y el sector forrajero transiten de usar maíz genéticamente modificado a maíz no genéticamente modificado, esto no significará restricciones al comercio, como se señala en la solicitud de consultas de USTR'.