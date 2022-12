Asegura AMLO que no habrá 'cuesta de enero'; pide ahorrar

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a los mexicanos que no habrá ‘cuesta de enero’ las próximas semanas tras las fiestas de fin de año.

De acuerdo al mandatario federal, lo anterior podrá ser posible ya que se mantendrá el plan antiinflacionario para mantener el precio de la canasta básica y además por el incremento del 25% en la pensión a adultos mayores.

Así mismo, López Obrador recomendó a los ciudadanos a ahorrar y no ‘comprar afecto’ en esta época del año.

“Decirle a la gente que no va haber 'cuesta de enero', también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, por lo que nosotros correspondemos a mantener el plan antiinflacionario, que no aumenten los precios, que no haya carestía”, dijo durante la mañanera de este lunes.