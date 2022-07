Asegura AMLO que no habrá ruptura en el T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá ruptura en el Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC) por las consultas sobre las políticas energéticas en el país llevadas a cabo por Estados Unidos, debido a que según el mandatario federal esto "no le conviene ni a Estados Unidos ni a México".

Cabe señalar que dicha afirmación la hizo después haber asegurado que, sí tener acceso al mercado más importante del mundo implica ceder soberanía, el país no lo aceptaría.

Asimismo López Obrador aseguró que enviará una carta al presidente estadounidense Joe Biden para explicarle la situación respecto a las consultas hechas por el gobierno de EUA y Canadá.

Del mismo modo, reiteró que en el área de política energética México no es colonia de ninguna nación extranjera, y expresó que por ello se detuvo el T-MEC por 15 días debido a que se había negociado con el ex presidente Enrique Peña Nieto "entregar todo".

"Por eso los estadounidenses en la negociación decían cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, en la política energética, si ya cedieron con otros países incluso con Canadá, no es equitativo", aclaró.

"El argumento nuestro es, eso lo hicieron los que no pensaban en la soberanía, nosotros no, el cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero, es un asunto de dignidad, no podemos traicionarnos", añadió.