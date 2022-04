Asegura AMLO que ONU inventa cifras de desaparecidos

Después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comunicará que servidores públicos y el crimen organizado esta detrás de las desapariciones en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno actúa con humanismo y legalidad, y tachó a la ONU de "inventar" cifras.

"Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí", dijo el mandatario federal.

Del mismo modo, aseguró que las Naciones Unidas no tienen toda la información al respecto sobre lo que ocurre en México, y debido a ello no esta actuando con apego a la verdad.

"Ellos no tienen toda la información, no están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón", respondió al ser cuestionado sobre si desmilitarizaría el país.