Asegura Cuauhtémoc Cárdenas que no hay proyecto de nación

Dijo que todo se resume a la improvisación y 'ocurrencias'.

El ex gobernador de Michoacán, y ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que en México no hay un proyecto de nación para el crecimiento económico ni el rezago social.

Durante la presentación de su libro "Por una democracia progresista", el ex mandatario de Michoacán, aseguró además que no hay continuidad en las políticas públicas a largo plazo, sentenció en todo se resume a improvisaciones y "ocurrencias".

Cabe señalar que Solórzano se refirió a que dicha falta de iniciativas es tanto del gobierno federal como de los partidos políticos en el país.

Asimismo agregó la falta de proyectos para combatir demandas actuales de la inseguridad y la violencia en México.

"No existen propuestas ni programas para el crecimiento económico sostenido, ni tampoco frente al rezago social, ni mucho menos ante la demanda más sentida, que es la violencia e inseguridad", sentenció el ex candidato presindencial.

Solórzano respondió, en base a su libro, que se debe formular un proyecto hecho entre todos, donde prevalezca el Estado de derecho, un crecimiento continuo de la economía, la ampliación de las capacidades de la educación superior, y la erradicación de la pobreza y la delincuencia.

"No creo que esté en peligro la democracia que hemos logrado hasta este momento, pero sí me parece que si no nos decidimos, cada quien desde sus trincheras, a participar para buscar los cambios que creamos posibles, en ese sentido sí estaría en riesgo lo poco o mucho que se ha alcanzado", brindó como respuesta Cárdenas al ser cuestionado sobre la forma de actuar del presidente.

"Todos los que pensamos en hacer el cambio en el país debemos hacerlo en colectivo y no en pequeños cenáculos para encontrar soluciones", aclaró.